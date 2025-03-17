Pozitifbank ve Payfix’e El Konuldu!

İSTANBUL’DA OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İstanbul’da yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik büyük bir operasyon yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun öncülüğünde gerçekleştirilen operasyonda, Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi bünyesindeki Flash Haber TV de dahil olmak üzere toplam 23 şirkete el konuldu. Ayrıca, örgüt lideri olduğu iddia edilen Erkan Kork’un da aralarında bulunduğu 49 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 29’u adliye süreçleri için sevk edilirken, 14’ü emniyetteki işlemler akabinde serbest bırakıldı.

OPERASYONUN DETAYLARI VE SUÇLAMALAR

Operasyon, 59 şüpheliyi kapsayan bir soruşturma çerçevesinde eş zamanlı olarak yapıldı. İlk aşamada 43 kişi gözaltına alınırken, toplamda 49 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlamasıyla sorgulanıyor. Erkan Kork’un, 2014 yılından bu yana yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttüğü ve elde ettiği gelirlerle Payfix ödeme kuruluşunu kurduğu ifade ediliyor.

EL KONULAN VARLIKLAR VE FİNANSAL BOYUT

Operasyon kapsamında, şüphelilere ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç, kişisel banka hesapları ve kripto cüzdanlarına el konuldu. Bunun yanı sıra, 23 şirkete ve bu şirketlere ait 114 araç, ortaklık payları ile şirket kripto cüzdanları dahil olmak üzere toplamda 6 milyar 900 milyon TL değerindeki mal varlıkları üzerinde el koyma tedbiri alındı. MASAK raporlarına göre, Payfix’in veri tabanında 80 bin 11 para transferi kümesi ve 211 bin 109 hesap tespit edildi. Bu hesaplardan 855’inin yasa dışı bahisle bağlantılı olduğu belirlendi.

ADLİ SÜREÇ BAŞLADI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 29 şüpheli, sağlık kontrolünden sonra güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Aralarında Erkan Kork’un da bulunmasıyla 14 şüphelinin emniyetteki süreçlerinin ardından serbest bırakıldığı duyuruldu. Soruşturma, yasa dışı bahis faaliyetlerinin finansal sisteme etkisini ve suç gelirlerinin aklanma yöntemlerini derinlemesine araştırmaya devam ediyor.