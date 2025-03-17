Pozitifbank ve Payfix’e El Konuldu!

YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU İstanbul’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İstanbul’da yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik geniş çaplı bir operasyon yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun koordinesinde gerçekleştirilen bu operasyonda, Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi bünyesindeki Flash Haber TV’nin de aralarında bulunduğu 23 şirkete el konuldu. Ayrıca, örgüt lideri olduğu iddia edilen Erkan Kork’un da bulunduğu 49 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 29’u adliyeye sevk edilirken, 14’ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

OPERASYONUN DETAYLARI VE SUÇLAMALAR

Operasyon, 59 şüpheliyi kapsayan bir soruşturma çerçevesinde eş zamanlı olarak düzenlendi. İlk aşamada 43 kişi gözaltına alınmışken, toplamda 49 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet” suçlamalarıyla sorgulanıyor. Erkan Kork’un, 2014 yılından itibaren yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulunduğu ve bu gelirlerle Payfix ödeme kuruluşunu kurduğu ifade ediliyor.

EL KONULAN VARLIKLAR VE FİNANSAL BOYUT

Operasyon esnasında, şüphelilere ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç, şahsi banka hesapları ve kripto cüzdanlarına el kondu. Bunun yanı sıra, 23 şirkete ve bu şirketlere ait 114 araç, ortaklık payları ile şirket kripto cüzdanları da dahil olmak üzere toplam 6 milyar 900 milyon TL değerindeki mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandı. MASAK raporlarına göre, Payfix’in veri tabanında 80 bin 11 para transferi kümesi ve 211 bin 109 hesap tespit edildi; bunlardan 855’inin yasa dışı bahis ile bağlantılı olduğu belirlendi.

ADLİ SÜREÇ BAŞLADI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 29 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Erkan Kork’un da yer aldığı bu grup, soruşturmanın devamında önemli bir yer teşkil ediyor. Diğer yandan, 14 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı açıklandı. Soruşturma, yasa dışı bahis faaliyetlerinin finansal sistem üzerindeki etkisini ve suç gelirlerinin aklanma yöntemlerini derinlemesine incelemeye devam ediyor.