Predator Helios Neo 16 AI Üstün Performans

Oyun ve İçerik Üretiminde Üst Düzey Performans

Oyun ve içerik üretiminde mükemmel performans arayan kullanıcılar için tasarlanan Acer Predator Helios Neo 16 AI, Intel® Core™ Ultra 9 275HX işlemcisi ve NVIDIA® GeForce RTX™ 5070Ti dizüstü bilgisayar GPU’su ile donatıldı. Yapay zeka destekli hızlandırma teknolojileri ve gelişmiş bağlantı özellikleri, masaüstü seviyesindeki gücü taşınabilir forma dönüştürüyor. Cihaz, 64 GB’ye kadar DDR5 SDRAM ve 2 TB’ye kadar PCIe Gen 4 SSD depolama desteği sunarak farklı kullanım ihtiyaçlarına uyum sağlıyor.

Üstün Donanım ve Sürükleyici Ekran Deneyimi

Predator Helios Neo 16 AI, 24 çekirdekli (8P + 16E) Intel® Core™ Ultra 9 275HX işlemcisi ve NVIDIA® GeForce RTX™ 5070Ti (140W MGP) GPU’su ile oyun, yayın ve yaratıcı projelerde olağanüstü performans sunuyor. 5,4 GHz P-Core Max Turbo Frekansı ve yapay zeka destekli Intel® Application Optimization™ en zorlu görevlerde bile kesintisiz hız sağlıyor. DLSS 4, tam ışın izleme ve Reflex 2 teknolojileri ile desteklenen NVIDIA Blackwell mimarili GPU, ultra akıcı ve gerçekçi görseller üretiyor. 16 inçlik WQXGA (2560×1600) ekran, 240 Hz yenileme hızı ve 3 ms tepki süresi ile her kareyi kristal netliğinde sunuyor. Ayrıca, yüzde 100 DCI-P3 renk gamı sayesinde görsel deneyim daha zengin bir hale geliyor. NVIDIA® G-SYNC® teknolojisi, ekran yırtılmalarını ve takılmaları ortadan kaldırarak akıcı bir deneyim sağlıyor.

Gelişmiş Soğutma ve Akıllı Özelleştirme Çözümleri

Predator Helios Neo 16 AI, 5. Nesil AeroBlade™ 3D fanları ve sıvı metal termal macunu ile optimize edilmiş hava akışı tasarımıyla yoğun kullanımda bile serin kalıyor. Bu özellikler, uzun oyun seansları ve ağır iş yüklerinde istikrarlı performans sunuyor. Kullanıcılar, PredatorSense™ yazılımıyla performans modlarını ve RGB aydınlatma efektlerini kişiselleştirebiliyor. Ayrıca, Acer PurifiedView™ 2.0 otomatik çerçeveleme ve portre iyileştirme fonksiyonlarıyla yayın kalitesi artırılıyor. Yapay zeka destekli Acer PurifiedVoice™ 2.0 teknolojisi ise net ve kesintisiz iletişim sağlıyor. Dört bölgeli RGB klavye aydınlatması ve kişiselleştirilebilir kapak tasarımı, cihazın hem şık hem de fonksiyonel olmasını sağlıyor.

Fiyatlandırma ve Satış Bilgileri

Acer Predator Helios Neo 16 AI, 114.026 TL’den başlayan fiyatlarla Vatan Bilgisayar’da kullanıcıların beğenisine sunuluyor.