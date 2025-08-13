Predator Orion 7000, IEM 2025 İçin Seçildi

PREDATOR ORION 7000’İN IEM 2025’TEN GÜÇ ALAN DONANIMI

Önde gelen espor ve video oyunu eğlence firması ESL FACEIT Group (EFG), Acer ve Intel® ile iş birliği yaparak Predator Orion 7000’in Intel® Extreme Masters’ın (IEM) 2025 Resmi Turnuva PC’si olarak belirlendiğini açıkladı. IEM Cologne 2025’te ilk kez sahne alacak olan bu donanım, tarih boyunca bir ilke imza atarak hayranların dünyanın en iyi Counter-Strike profesyonellerinin kullandığı donanımı hem deneyimleyip hem de satın alabileceği bir fırsat sunuyor.

ÜST DÜZEY OYUN PERFORMANSI SUNUYOR

Predator Orion 7000, Intel® Core™ Ultra 9 285K işlemcisi, NVIDIA® GeForce RTX™ 5090’a kadar GPU’su ve 128GB’a kadar DDR5 bellek desteği ile üst düzey oyun performansı için tasarlandı. Gelişmiş Predator CycloneX 360 soğutma sistemi, optimum termal performans sağlarken, şeffaf temperli cam yan paneller ise cihazın en son teknolojik iç donanımını gözler önüne seriyor. 4K oyun, yayın ve rekabetçi oyun için tasarlanan Predator Orion 7000, en iyi espor oyuncularının güvendiği hız, termal verimlilik ve görsel üstünlük sunuyor.

IEM COLOGNE 2025’E DÜNYANIN EN İYİLERİ HAZIRLANIYOR

Bir haftalık yoğun rekabetle geçecek olan “Counter-Strike Katedrali”, 1-3 Ağustos tarihleri arasında LANXESS arenasında dünyadaki en iyi altı Counter-Strike takımını ve esporun en iyi seyirci kitlelerinden birini ağırlamaya hazırlanıyor. IEM Cologne, hayran deneyimini daha üst seviyeye taşırken, EFG, Intel® ve Acer arasındaki uzun süreli ortaklığın ivmelendirdiği sürekli yeniliği vurguluyor.

HAYRAN DENEYİMİNİ YENİDEN TANIMLIYOR

ESL FACEIT Group Ortaklık Yönetimi Başkan Yardımcısı Emily Fuller, “ESL FACEIT Group olarak, hayranları aksiyona daha da yaklaştırmanın yollarını her zaman arıyoruz ve bu iş birliği sayesinde, ilk kez profesyonellerin dünyasına doğrudan adım atmalarına olanak tanıyoruz. Predator Orion 7000’i turnuva sahnesine taşıyarak ve hayranların erişimine sunarak, topluluk ile elit rekabet düzeyi arasındaki farkı gerçekten kapatıyoruz. Bu durum, hayran deneyimi ve espor donanımının geleceği açısından yeni bir ölçüt belirliyor.” diye belirtti.

Acer Küresel Ürün Pazarlamadan Sorumlu Ortak Başkan Yardımcısı Vincent Lin, “Predator Orion 7000’in IEM Cologne’da resmi turnuva bilgisayarı olarak sahneye çıkmasından dolayı gurur duyuyoruz. Bu, Predator markası için önemli bir dönüm noktası niteliğinde ve hem profesyonellerin hem de hayranların beklentilerini karşılayan, performans odaklı donanımlar sunma konusundaki kararlılığımızı vurguluyor.” açıklamasında bulundu.

İNTEL’İN DESTEKLEDİĞİ BİR DENEYİM

Intel İstemci Bilgi İşlem Grubu Ürün Pazarlama ve Yönetimi Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı Josh Newman, “Intel olarak, IEM Cologne için bu önemli anı desteklemekten ve Predator Orion 7000’i en yeni Intel® Core™ Ultra işlemcilerimizle güçlendirmekten büyük heyecan duyuyoruz. Sahnedeki profesyonellerden, salondaki ve dünya çapındaki hayranlara kadar, Intel en yüksek performansı ve kesintisiz bir oyun deneyimini mümkün kılıyor.” dedi.

IEM Cologne’a katılacak hayranlar, Predator Orion 7000’i birebir deneyimleme fırsatına sahip olacak. Bu kampanya, EFG, Acer ve Intel®’in profesyonel oyuncularla hayranlar arasındaki mesafeyi kapatmak ve teknolojiye erişim yolu ile esporu topluluğa daha da yakınlaştırmak için ortak bir misyonu yansıtıyor. Predator Orion 7000 hakkında daha fazla bilgi almak veya IEM Cologne’a özel fırsatları keşfetmek için resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. IEM Cologne 2025’le ilgili son güncellemeler için resmi web sitesini inceleyebilir ve ESL Counter-Strike’ı sosyal medya platformlarında takip edebilirsiniz. ESL FACEIT Group ile ilgili daha fazla bilgiler için eslfaceitgroup.com adresini ziyaret edebilir ve EFG’yi LinkedIn üzerinden takip edebilirsiniz.