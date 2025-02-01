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Prefabrik Ev Yangınında 1 Ölü, 4 Yaralı

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YANGIN OLAYSIYLA İLGİLİ GELİŞMELER

Yeşilyöre Mahallesi’nde bulunan iki katlı prefabrik bir evde gece saatlerinde yangın meydana geldi. Evin alt katında çıkan alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

ALEVLER KISA SÜREDE YAYILDI

Alevler, kısa sürede evin her iki katını sardı. Yangın sırasında, evde bulunan dört kişi kendi çabalarıyla dışarı çıkmayı başardı. Dumandan etkilenen bu bireyler, ambulanslar aracılığıyla Türkoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

CENAZE VE SORUŞTURMA İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Yangının, elektrikli sobadan kaynaklandığı düşünülüyor. Yangın sonrası içeri giren ekipler, alt katta yaşayan ve dumandan etkilenen İsmet Kalli’nin cesedine ulaştı. Olay yerinde sürdürülen incelemelerin ardından Kalli’nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yangınla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

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