Premier Lig Başlıyor: İlk Derbi Pazar

FUTBOLUN BÜYÜK GÜNÜ GELİYOR

Futbol dünyasının en önemli sahnesinde ilk santra bugün yapılıyor. Premier Lig’de yeni sezonun açılış maçı, transfer rekortmeni Liverpool’un Bournemouth’u saat 22’de ağırlamasıyla başlayacak. Yaz döneminde 300 milyon sterline yakın bir harcama yapan son şampiyonda, yeni transferler Wirtz, Ekitike, Kerkez ve Frimpong sahaya çıkacak.

İLK HAFTA DERBİSİ GÜNDEME GELİYOR

Sezonun ilk büyük derbisi ise pazar günü gerçekleşecek. Yıllardır süren şampiyonluk özlemlerini sonlandırmayı hedefleyen Manchester United ile Arsenal, pazar günü saat 18.30’da Old Trafford’da karşı karşıya gelecek. Manchester United, 2025-2026 sezonunun ilk beş haftasında Chelsea, Arsenal ve Manchester City gibi güçlü rakiplerle mücadele edecek.