Premier Lig Başlıyor: İlk Hafta Derbi

FUTBOLDA YENİ SEZON BAŞLIYOR

Futbolun en prestijli arenalarında beklenen an geldi. Premier Lig’de yeni sezonun açılış maçı, transfer rekorlarıyla adından söz ettiren Liverpool ile Bournemouth arasında saat 22’de gerçekleştirilecek. 300 milyon sterline yakın harcama yaparak yaz transfer dönemine damga vuran Liverpool’un yeni transferleri Wirtz, Ekitike, Kerkez ve Frimpong, mücadelede sahada yer alacak.

İLK HAFTA DERBİSİ HEYECANI

Sezonun açılışının hemen ardından pazar günü büyük bir derbi maçı futbolseverleri bekliyor. Yıllardır süren şampiyonluk özlemlerine son vermek isteyen Manchester United ile Arsenal, pazar saat 18.30’da Old Trafford’da karşı karşıya gelecek. Manchester United, 2025-2026 sezonunun ilk 5 haftasında dikkat çekici rakiplerle, Chelsea, Arsenal ve Manchester City ile karşılaşacak.