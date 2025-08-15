Gündem

Premier Lig Başlıyor: İlk Hafta Derbi

FUTBOLDA YENİ SEZON BAŞLIYOR

Futbolun en büyük arenasında ilk santra bugün gerçekleşiyor. Premier Lig’de yeni sezonun açılış karşılaşmasında transfer rekorları kıran Liverpool, saat 22.00’de Bournemouth ya karşı sahaya çıkacak. 300 milyon sterline yakın bir harcama ile transfer dönemine damga vuran son şampiyon, yeni isimleri Wirtz, Ekitike, Kerkez ve Frimpong ile sahada yer alacak.

SEZONUN İLK DERBİSİ

Sezonun ilk büyük karşılaşması ise pazar günü olacak. Yıllar süren şampiyonluk özlemlerini sona erdirmek isteyen Manchester United ve Arsenal, pazar günü saat 18.30’da Old Trafford’da karşı karşıya gelecek. Manchester United, 2025-2026 sezonunun ilk 5 haftasında Chelsea, Arsenal ve Manchester City ile mücadele edecek.

