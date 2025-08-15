Premier Lig Başlıyor, İlk Hafta Derbi!

FUTBOLUN EN BÜYÜK SAHNESİ BAŞLIYOR

Futbolun en prestijli arenasında ilk santra bugünden itibaren gerçekleştiriliyor. Premier Lig’de yeni sezonun başlangıç maçında transfer rekorları kıran Liverpool, saat 22.00’de Bournemouth ile karşı karşıya gelecek. 300 milyon sterline yakın harcama yapan son şampiyon, yeni transferleri Wirtz, Ekitike, Kerkez ve Frimpong’u sahaya sürerek sezonu açıyor.

İLK HAFTA DERBİSİ HAZIRLIKLARI

Sezonun ilk büyük mücadele ise pazar günü gerçekleşecek. Uzun yıllar şampiyonluk özlemi çeken Manchester United, Arsenal ile pazar saat 18.30’da Old Trafford stadyumunda buluşacak. Manchester United, 2025-2026 sezonunun ilk 5 haftasında Chelsea, Arsenal ve Manchester City ile zorlu karşılaşmalar yapacak.