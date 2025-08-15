Premier Lig Başlıyor: İlk Hafta Derbisi!

FUTBOLUN EN BÜYÜK SAHNESİ BUGÜN AÇILIYOR

Futbolun en prestijli organizasyonu olan Premier Lig’de yeni sezonun ilk maçı bugün gerçekleştiriliyor. Transfer rekorları kıran Liverpool, saat 22:00’de Bournemouth takımıyla karşı karşıya gelecek. 300 milyon sterline yakın bir bütçeyle yaptığı transferlerle dikkat çeken son şampiyonda, yeni oyuncular Wirtz, Ekitike, Kerkez ve Frimpong sahada yer alacak.

İLK HAFTA DERBİSİ PAZAR GÜNÜ

Sezonun ilk büyük derbisi ise pazar günü gerçekleşecek. Şampiyonluk özlemlerine son vermek isteyen Manchester United ile Arsenal, pazar saat 18:30’da Old Trafford stadyumunda mücadele edecek. 2025-2026 sezonunun ilk 5 haftasında Manchester United, Chelsea, Arsenal ve Manchester City ile karşılaşacak.