Premier Lig’de Arsenal Farkı Büyütüyor

Avrupa’nın 5 büyük futbol ülkesinde Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya’daki maçlar hafta sonu gerçekleştirildi. Premier Lig’de Arsenal, LaLiga’da Barcelona, Serie A’da Inter, Bundesliga’da Bayern Münih ve Ligue 1’de Paris Saint-Germain puan tablosunun en üstünde yer aldı.

ARSENAL FARK YARATIYOR

Premier Lig’de lider durumda bulunan Arsenal, kendi sahasında Everton’ı Viktor Gyökeres ve Max Dowman’ın son dakikalarda kaydettiği gollerle 2-0 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini elde etti. Arsenal’ın 16 yaşındaki oyuncusu Dowman, Premier Lig tarihinin en genç gol atan futbolcusu olmayı başardı. Manchester City, West Ham United ile oynadığı deplasman karşılaşmasında 1-1’lik eşitlikle sahadan ayrıldı ve üst üste ikinci beraberliğini aldı. Üst sıraları etkileyen bir diğer maçta Manchester United, Aston Villa’yı 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turundaki rakibi Liverpool, evinde Tottenham ile 1-1 berabere kaldı. Newcastle United, Chelsea’yi 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Ferdi Kadıoğlu, Brighton’ın Sunderland’i 1-0 yendiği maçta 90 dakika sahada kaldı. Enes Ünal ise Bournemouth’un Burnley karşısında golsüz beraberlikle ayrıldığı karşılaşmaya son dakikalarda dahil oldu. Ligin 30. haftasında Arsenal, 70 puanla liderliğini sürdürdü. Manchester City 61, Manchester United 54, Aston Villa 51, Liverpool 49 ve Chelsea 48 puanla Arsenal’ı izledi.

BARCELONA’DAN ARDIA ARDA GALİBİYETLER

LaLiga’da lider konumda bulunan Barcelona, sahasında Sevilla’yı 5-2 yennerek üst üste dördüncü galibiyetini aldı. Katalan ekibinin gollerini Raphinha (3), Dani Olmo ve Joao Cancelo kaydederken, Sevilla’nın golleri Joaquin ve Djibril Sow’dan geldi. Milli futbolcu Arda Güler’in forma giydiği Real Madrid, Elche’yi 4-1 mağlup etti. Karşılaşmaya 58. dakikada dahil olan Arda Güler, 89. dakikada yaklaşık 70 metreden attığı golle takımına katkı sağladı. Atletico Madrid, Getafe’yi 1-0 yenerken, Villarreal ise Alaves ile 1-1 berabere kaldı. LaLiga’nın 28. haftasında 70 puana sahip Barcelona, liderliğini sürdürdü. Real Madrid 66, Atletico Madrid 57 ve Villarreal 55 puanla Barcelona’yı takip etti.

SERIE A’DA PUAN KAYIPLARI YAŞANIYOR

Serie A’da lider Inter, Atalanta ile 1-1 berabere kalarak puan kaybetti. Milan, Inter’in puan kaybettiği haftada fırsatı değerlendiremedi ve Lazio karşısında 1-0 mağlup oldu. Napoli, Lecce’yi 2-1 yenerek puan sıralamasında rakiplerine yaklaşmaya başladı. Üst sıralarda kalmayı hedefleyen Juventus, Udinese’de 1-0 galip gelirken, milli oyuncu Kenan Yıldız, Jeremie Boga’nın golüne asist yaptı. Cesc Fabregas yönetimindeki Como, Roma’yı konuğunda 2-1 yenerek sürpriz bir sonuç aldı. Roma’da Zeki Çelik, 70 dakika sahada kaldı. Semih Kılıçsoy ise Cagliari’nin Pisa karşısında 3-1 mağlup olduğu maçta 64 dakika süre aldı. Emirhan İlkhan, Torino’nun Parma’yı 4-1 yendiği karşılaşmada 76 dakika görev alarak takımının ikinci golünü attı. Serie A’nın 29. haftasında Inter, 68 puanla liderliğini sürdürdü. Milan 60, Napoli 59, Como 54, Juventus 53 ve Roma 51 puanla sıralandı.

BAŞKENT’TE PUAN KAYBI

Bundesliga’da lider Bayern Münih, Bayer Leverkusen ile 1-1 berabere kalarak 5 hafta sonunda puan kaybetti. Leverkusen’in golünü Aleix Garcia atarken, Bayern Münih’in golü ise Luis Diaz’dan geldi. Bayern Münih, 42. dakikada Nicolas Jackson ve 84. dakikada Luis Diaz’ın kırmızı kart görmesiyle maçı 9 kişi tamamladı. Zirve takipçisi Borussia Dortmund, Augsburg’u 2-0’la geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Ozan Kabak’ın 90 dakika oynadığı mücadelede Hoffenheim, Wolfsburg ile 1-1 berabere kaldı. Cenk Özkacar ise Köln’ün Hamburg karşısındaki 1-1’lik beraberlikte 90 dakika sahada kaldı. Bayern Münih, 26 haftası geride kalan liga 67 puanla liderliğini sürdürdü. Borussia Dortmund 58, Hoffenheim ve Stuttgart ise 50’şer puan topladı.

PSG HAFTAYI BOŞ GEÇİRDİ

Ligue 1’de lider konumda bulunan PSG, Şampiyonlar Ligi mücadelesi nedeniyle hafta boyunca maç yapmadı. Lens, deplasmanda Lorient’e 2-1 kaybederek zirveye yerleşme şansını kaçırmış oldu. Şampiyonluk yarışında kalmayı hedefleyen Olimpik Marsilya, evinde Auxerre’i 1-0 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Olimpik Lyon, Le Havre ile 0-0 berabere kalırken, Lille ise Rennes karşısında 2-1 galip geldi. Berke Özer, Lille’in kalesini 90 dakika korudu. Ligin 26. haftasında PSG, maç eksiğine rağmen 57 puanla zirvede yer aldı. Lens 56, Marsilya 49, Lyon 47 ve Lille 44 puanla sıralandı.