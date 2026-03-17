Premier Lig Ekipleri Barış Alper Yılmaz’ı İzleyecek

Barış Alper Yılmaz’ın Performansı Dikkat Çekiyor

Temsilcimiz Galatasaray, yarın akşam Anfield Road’da son 16 turu rövanş maçında Liverpool ile karşılaşacak. Mücadele saat 23:00’da başlayacak.

Barış Alper Yılmaz, Juventus ve Liverpool maçlarındaki etkileyici oyunu ile Avrupa kulüplerinin ilgisini çekiyor. Milli futbolcu, fiziksel gücü ile bek ve stoperlere zorluklar yaşatırken, hızı ve atletizmiyle de sürekli olarak göze çarpıyor.

SCOUT EKİPLERİ ANFIELD’DA

Newcastle United, Brighton ve Crystal Palace’ın scout ekiplerinin, Liverpool-Galatasaray karşılaşması sırasında Barış Alper Yılmaz’ı tribünden izleyeceği belirtildi. Sezon başında Suudi Arabistan ekibi Neom’a transfer olmak isteyen Yılmaz, yönetiminin bu transfere olumsuz bakması nedeniyle Galatasaray’da kalmıştı.