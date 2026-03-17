Premier Lig Ekipleri Barış Alper Yılmaz’ı İzleyecek

Barış Alper Yılmaz’ın Performansı Dikkat Çekiyor

Temsilcimiz Galatasaray, yarın akşam Anfield Road’da son 16 turu rövanş maçında Liverpool ile karşılaşacak. Mücadele saat 23:00’da başlayacak.

Barış Alper Yılmaz, Juventus ve Liverpool maçlarındaki etkileyici oyunu ile Avrupa kulüplerinin ilgisini çekiyor. Milli futbolcu, fiziksel gücü ile bek ve stoperlere zorluklar yaşatırken, hızı ve atletizmiyle de sürekli olarak göze çarpıyor.

SCOUT EKİPLERİ ANFIELD’DA

Newcastle United, Brighton ve Crystal Palace’ın scout ekiplerinin, Liverpool-Galatasaray karşılaşması sırasında Barış Alper Yılmaz’ı tribünden izleyeceği belirtildi. Sezon başında Suudi Arabistan ekibi Neom’a transfer olmak isteyen Yılmaz, yönetiminin bu transfere olumsuz bakması nedeniyle Galatasaray’da kalmıştı.

Fatih Altaylı’nın Ameliyatı Başarılı Geçti

Gazeteci Fatih Altaylı, sabah saatlerinde iki beyin tümöründen başarılı bir operasyonla tedavi edildi. Doktorları, Altaylı'nın tedavi sonrası sorun yaşamadan taburcu edildiğini açıkladı.
Mahkemeden Mert Hakan Yandaş Ve Ersen Dikmen Kararları

İstanbul'da Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan davada, sanıklar Mert Hakan Yandaş ve Ersen Dikmen'in tahliye talepleri hakkında mahkeme kararı alındı.
Altın Piyasasında Fiyat Dalgalanmaları ve İşlem Hacmi

Borsa İstanbul'da kıymetli madenler piyasasında standart altının kilogram fiyatı, günü 7 milyon 220 bin liradan kapatarak yükseliş gösterdi.
A Milli Kadın Basketbol Takımı Dünya Kupası’na Katılmayı Garantiledi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Japonya'nın Arjantin'i yenmesiyle finallere katılma başarı elde etti.
Ramazan Bayramında Ek Sefer İzinleri Duyuruldu

Ramazan Bayramı öncesinde, artan yolcu talebine cevap vermek amacıyla şehirler arası otobüs taşımacılığına ek sefer düzenlemeleri getirildi. Ulaştırma Bakanı detayları paylaştı.

