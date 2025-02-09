Prens Harry ve Meghan Markle Aşkını Gösterdi

EVLİLİKLERİNE DAİR GÜNDEMDE OLAN DETAYLAR

Prens Harry ve Meghan Markle, uzun zamandır evlilikleri hakkında belirsizlikler yaşandığı haberleriyle gündemde. İkili, Kanada’da gerçekleştirilen Invictus Oyunları töreninde verdikleri pozlarla ilgi odağı oldu. Prens Harry, İngiltere’yi terk etmeden önce kurucusu olduğu ve gazilerin yararına çalışan bu hayır kurumuna katkı sağlamıştı. ABD’ye yerleştikten sonra dahi başkanlığını sürdürerek her yıl büyük etkinlikler düzenlemeye devam etti.

ÖNEMLİ BİR ETKİNLİĞE VİTRİN OLDULAR

Bu yıl Kanada’da gerçekleştirilen Invictus Oyunları, Prens Harry için özel bir anlam taşıyor. Kraliyet görevlerini sonlandırdıktan sonra katıldığı yegane büyük organizasyon olan etkinlikte, Prens Harry büyük bir kalabalığa hitap etti. Konuşmasının ardından, karısı Meghan Markle ile birlikte tribünlerde yerini alarak törenin tadını çıkardı.