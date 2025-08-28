Prestige Mall Dijitalleşme Nedeniyle Kapatıldı

PRESTIGE MALL KEPENK İNDİRDİ

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bulunan Prestige Mall, yönetimsel sorunlar ve zorlayıcı ekonomik koşullar yüzünden kapanma kararı aldı. 2007 yılında hizmete açılan ve Türkiye’nin lüks ve butik alandaki ilk konsept AVM’si daha evvel kapatılacağını ilan etmişti. AVM içerisindeki işletmeler, haziran itibarıyla kepenk indirmeye başlamıştı. Mağazalara gönderilen bildirimlerle tasfiye sürecinin temmuz ayı içinde sonlandırılması planlanıyordu. Ancak bir ay daha uzayan bu süreç sonucunda AVM’deki bütün mağazalar kapatıldı.

SÜREKLİ DEĞİŞİME AYAK UYDURAMADI

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, pandemi sonrası hız kazanan dijitalleşme, online alışverişin artışı, ekonomik daralma ve yükselen işletme maliyetleri, özellikle geleneksel yapıları sürdüren AVM’leri etkileyen başlıca faktörler arasında bulunuyor. Uzmanlara göre bu durumu etkileyen unsurların başında, AVM’lerin marka karmasını yeterince doğru bir şekilde oluşturamaması, hedef kitlelerine uygun kiracı profili geliştirememesi ve müşterilerin değişen beklentilerine yanıt verememesi yer alıyor. Süzer Grubu tarafından hayata geçirilen Prestige Mall, açılışından kısa bir süre sonra, 2007 yılında 55 milyon dolara İrlandalı Quinn Grubu’na satıldı. Yatırımcı ilgisi bu satışla sınırlı kalmayıp, 2013 yılında Rus sermayeli MSFD Gayrimenkul A.Ş. tarafından tekrar devralındı.