Prestige Mall, Ekonomik Nedenlerle Kapatıldı

YÖNETİM SORUNLARI VE EKONOMİK ZORLUKLAR

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde yer alan Prestige Mall, yönetim sorunları ve zorlu ekonomik koşullar sebebiyle kapılarını kapattı. 2007 yılında hizmete giren bu AVM, Türkiye’nin lüks ve butik alışveriş alanındaki ilk konsept alışveriş merkezi olarak dikkat çekiyordu. Daha önce kapatma kararını duyuran AVM, haziran ayı itibarıyla içindeki işletmelerin kepenk indirmeye başlamasıyla süreci hızlandırdı. AVM içerisindeki mağazalar için başlatılan tasfiye süreci, temmuz ayında tamamlanması planlanırken, süreç bir ay daha uzadı ve sonuç olarak tüm mağazalar kapatıldı.

DİJİTALLEŞME VE DEĞİŞİM ZORLUKLARI

Bir haber kaynağına göre, pandemi sonrası hızlanan dijitalleşme, online alışverişin artışı, ekonomik daralma ve artan işletme maliyetleri, özellikle geleneksel yapısını sürdüren alışveriş merkezlerini zor bir duruma sokuyor. Uzmanlar, bu durumun temelinde AVM’lerin marka karmasını doğru bir şekilde oluşturamaması, hedef kitlesine uygun kiracı profili geliştirememesi ve müşterilerin değişen beklentilerine cevap verememesi olduğunu belirtiyor.

SAHİPLERİ VE YATIRIMCI İLGİSİ

Prestige Mall, Süzer Grubu tarafından açıldıktan kısa bir süre sonra 2007 yılında 55 milyon dolara İrlandalı Quinn Grubu’na satıldı. Bu satış, yatırımcı ilgisinin burada sona ermediğini gösterdi. 2013 yılında, Rus sermayeli MSFD Gayrimenkul A.Ş. tarafından devralınarak yeni bir döneme girmiştir.