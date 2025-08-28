Prestige Mall, ekonomik sorunlar nedeniyle kapandı

PRESTIGE MALL KAPANDI

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde yer alan Prestige Mall, yönetim sorunları ve zor ekonomik koşullar nedeniyle kapılarını kapattı. 2007 yılında hizmete giren bu alışveriş merkezi, Türkiye’nin lüks ve butik alanındaki ilk konsept AVM’si olarak dikkat çekmişti. Daha önce kapatma kararını açıklayan AVM’deki işletmeler, haziran ayı itibarıyla kepenk indirmeye başlamıştı. Restoran ve mağazalarına iletilen tasfiye sürecinin temmuz ayında tamamlanması planlanıyordu, ancak bir ay daha uzayan süreç sonucunda AVM’deki tüm mağazalar kapatıldı.

DİJİTAL DÖNÜŞÜME UYUM SAĞLAYAMADI

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, pandemi sonrası dijitalleşmenin hız kazanması, online alışverişin artması, ekonomik daralma ve yükselen işletme maliyetleri, geleneksel yapısını devam ettiren AVM’ler için zorlu bir durum yarattı. Uzmanlar, bu durumda AVM’lerin marka karmasını doğru oluşturamamasının, hedef kitlesine uygun kiracı profili geliştirememesinin ve müşterilerin değişen beklentilerine yanıt verememesinin etkili olduğunu belirtiyor. Süzer Grubu tarafından hayata geçirilen Prestige Mall, açılışını takiben 2007 yılında 55 milyon dolara İrlandalı Quinn Grubu’na satılmıştı. Bu satış, yatırımcı ilgisinin devam etmesini sağladı. 2013 yılında ise AVM, Rus sermayeli MSFD Gayrimenkul A.Ş. tarafından devralındı.