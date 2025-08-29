Prestige Mall Kapatıldı, Ekonomik Zorluklar Nedeniyle

AVM’LERDE ZORLU SÜREÇLER BAŞLIYOR

Türkiye’deki yüksek hayat pahalılığı milyonlarca insanın alışveriş alışkanlıklarını değiştirmeye sebep olurken, son yıllarda büyük bir yükseliş gösteren alışveriş merkezleri (AVM) de sıkıntılı bir süreçten geçiyor. İstanbul’un Başakşehir ilçesinde, 2007 yılında faaliyete geçen ve Türkiye’de ‘lüks ve butik’ konseptiyle dikkat çeken ilk AVM olma özelliği taşıyan Prestige Mall, yönetim sorunları ve zor ekonomik koşullar nedeniyle kapatma kararı aldığını açıkladı.

AVM HAYALİ GÜCÜNE DÖNÜŞÜYOR

Bu karar öncelikle alışveriş merkezindeki mağazalara iletildi. Ardından, ardı ardına kapanan dükkanlarla birlikte lüks alışveriş merkezi adeta hayalet şehre döndü. Temmuz ayında sona ermesi planlanan tasfiye süreci bir ay uzatılırken, geçtiğimiz haftadan itibaren AVM’deki tüm dükkanlar çalışmalarını resmen sonlandırdı.

EKOLOJİK MODELLERE UYUM SAĞLAYAMAYAN ÖRNEKLERDEN BİRİ

Prestige Mall, bu türden değişimlere ayak uyduramayan örnekler arasında yer alıyor. 2000’li yılların ortasında AVM yatırımlarının artış gösterdiği dönemde, lüks ve butik alanında konumlanan ilk alışveriş merkezi olma hedefiyle hayata geçen bu projede toplam 25 bin metrekare alan ve 12 bin metrekarelik kiralanabilir alan bulunuyordu. Süzer Grubu tarafından hayata geçirilen Prestige Mall, açıldıktan kısa bir süre sonra 2007 yılında 55 milyon dolara İrlandalı Quinn Grubu’na satıldı. Yatırımcı ilgisi bu satışla da sona ermedi. 2013 yılında Rus sermaye grubu MSFD Gayrimenkul A.Ş. tarafından devralınan merkez, 2016 yılında çeşitli yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen isimlerle anıldı. O dönemde, iş insanı Mansur Topçuoğlu’nun AVM’yi satın almak için girişimde bulunduğu basına yansımıştı, ancak bu satış gerçekleşmedi. Mülkiyet MSFD A.Ş. bünyesinde kaldı.

YENİ STRATEJİLERİN GEREKLİLİĞİ

Zamanla ziyaretçi sayısında azalma, marka çeşitliliğinde daralma ve rekabet gücünün düşmesi sonucu AVM büyük ölçüde işlevsiz hale geldi. Son yıllarda doluluk oranı yüzde 50’nin altına düştü. Çalışanlar, gelir ve gider dengesinin bozulduğunu ve bu nedenle maaşların uzun süredir ödenmediğini söylemekte. Prestige Mall’un kapanışı, sadece bir alışveriş merkezinin sona ermesi değil, aynı zamanda bir dönemin yatırım anlayışının da kapanışını simgeliyor. Günümüz sektöründe, yenilikçi, çevik ve çok boyutlu yaklaşımlarla desteklenmeyen AVM projelerinin ayakta kalma ihtimali giderek azalıyor.