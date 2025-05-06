Prof. Dr. Ahmet Ercan, Kalp Stenti

AHMET ERCAN’IN SAĞLIK DURUMU

Sosyal medya hesabı X üzerinden açıklama yapan Prof. Dr. Ahmet Ercan, şu an Sarayova’da gözlem altında olduğunu bildirdi. Ercan paylaşımında şu şekilde belirtmiş: “Bosna-Hersek’te boyundan bele omirilik boyunca gelen sırt ağrısıyla 22/12 tansiyonlar ambulans ile Sarayova hastanesi acile kaldırıldım. 10 gün önce kalbime stent takılmıştı. 3 saat süren sağlıkçı müdahaleleri ile tansiyon 13/7,5’a düşürüldü. Beyin kanaması ile inme atlattım. Şimdi Sarayova’ya gözlem altında dinlenmekteyim. İlgi gösteren kardiyolog ile arkadaşlarıma, yakınlarıma teşekkür ederim.”

ÖVGÜN AHMET ERCAN’IN YAŞAM HİKAYESİ

Övgün Ahmet Ercan, 1947 yılında Aydın’ın Nazilli ilçesinde dünyaya geldi. Selanik kökenli olan Ercan, Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın büyük torunudur. Eğitim hayatına 1960-1963 yılları arasında Nazilli Ortaokulu’nda başladı, ardından 1966’da Nazilli Lisesi’ni bitirdi. Yüksek öğretim eğitimini 1970 yılında İstanbul Üniversitesi Jeofizik-Jeoloji bölümünde tamamladı. 1970’te Amerika Birleşik Devletleri’ne giderek, Kaliforniya’daki Stanford Üniversitesi’nden yüksek lisans (1973) ve Colorado Madencilik Okulu’ndan doktora (1975) dereceleri aldı.

1975 yılından itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği kadrosunda çalıştı. 1980 yılına kadar Massachusetts Institute of Technology’de doktora sonrası çalışmalarını sürdüren Ercan, 2011 yılında Maltepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyeliğine başladı. Toplamda 17 kitabı, 420 bilimsel yayını ve Türkiye’nin sorunlarına yönelik 905 araştırma tasarımı bulunuyor.

EĞİTİM VE KARİYERİ

1983 yılında “Yeraltı Aramacılık Araştırma Kuruluşu”nu kuran Ercan, 2002-2004 döneminde Türkiye Jeofizik Kurumu Derneği Kurucu Genel Başkanlığı yapmıştır. 2006-2007 yıllarında İran Devleti’nin petrol danışmanlığını üstlenmiştir. 2010 yılındaki Ülkeler Deprem Ağı Türkiye Başkanlığına atanmış, 2011-2012 yıllarında ise TMMOB başdanışmanlığı yapmıştır.

Siyasi kariyerine 2002 Türkiye genel seçimlerinde İstanbul Anadolu Yakası’ndan bağımsız aday olarak başlamış ancak seçilememiştir. 2004 yılında Demokratik Sol Parti’ye katılan Ercan, partinin Bakırköy Belediye Başkanı adayı olmuş, 2007 Türkiye genel seçimlerinde İstanbul 3. Bölge adayı olarak yarışmıştır. 2014 yerel seçimlerinde ise HEPAR İstanbul Belediye Başkanı adayı olarak seçime katılmıştır.