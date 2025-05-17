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Prof. Dr. C. Şengör’e Hapis Ceza İstendi!

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BEYKOZ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI BİR İDDİANAME HAZIRLADI

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Prof. Dr. Celal Şengör hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle bir iddianame düzenledi. İddianame, Şengör’ün “Türkiye uygarlıktan uzak bir ülkedir. Benim dünyada gördüğüm en ilkel ülkelerden biridir. Ben Türk halkı kadar cahil, Türk halkı kadar ahlak kavramından yoksun bir toplum tanımadım. Bugün Anadolu Türkü’nün ortalama IQ’su 86, normal bir insanın IQ’su ne? 90. Yani siz resmen dünya istatistiklerinde geri zekalı bir millet konumundasınız” şeklinde sarf ettiği ifadeler nedeniyle “Türk Milletini Alenen Aşağılama” suçunu kapsamaktadır.

ŞENGÖR’ÜN YANITI VE SAVUNMASI

Konuya ilişkin gerçekleştirilen soruşturma çerçevesinde Prof. Dr. Celal Şengör, verdiği ifadede sözlerinin hakaret amacı taşımadığını ve bilimsel verilere dayandığını belirtti. Bu durum, kendisinin hangi niyetle bu ifadeleri kullandığına dair sorulara yol açtı.

Bu gelişmeler, eğitim camiasında ve genel kamuoyunda geniş yankı buldu. Şengör, bilim insanı olarak toplum üzerindeki etkilerinin bilincinde olarak bu tür yorumların getirebileceği sonuçları değerlendiriyor.

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