Prof. Dr. Ercan, Şimdi Gözlem Altında

AHMET ERCAN’DAN AÇIKLAMA

Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sarayova’da gözlem altında olduğunu bildirdi. Ercan, paylaşımında “Bosna-Hersek’te boyundan bele omirilik boyunca gelen sırt ağrısıyla 22/12 tansiyonlar ambulans ile Sarayova hastanesi acile kaldırıldım. 10 gün önce kalbime stent takılmıştı. 3 saat süren sağlıkçı müdahaleleri ile tansiyon 13/7,5’a düşürüldü. Beyin kanaması ile inme atlattım. Şimdi Sarayova’ya gözlem altında dinlenmekteyim. İlgi gösteren kardiyolog ile arkadaşlarıma, yakınlarıma teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

ÖVGÜN AHMET ERCAN’IN HAYATI

Övgün Ahmet Ercan, 1947 yılında Aydın’ın Nazilli ilçesinde dünyaya geldi. Selanik kökenli olan Ercan, Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın büyük torunudur. Eğitim hayatına 1960-1963 yılları arasında Nazilli Ortaokulu’nda başladı ve 1966 yılında Nazilli Lisesi’nden mezun oldu. Yüksek öğrenimini 1970 yılında İstanbul Üniversitesi Jeofizik-Jeoloji bölümünde tamamladıktan sonra ABD’ye gitti. Kaliforniya’daki Stanford Üniversitesi’nden yüksek lisans (1973) ve Colorado Madencilik Okulu’ndan doktora (1975) derecesi aldı.

AKADEMİK CARRİYERİ VE KATKILARI

1975 yılından itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği’nde çalışmaya başladı. 1980 yılına kadar Massachusetts Institute of Technology’de doktora sonrası çalışmalar yaptı. 2011 yılında Maltepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak göreve başladı. Ercan’ın 17 kitabı, 420 bilimsel yayını ve Türkiye’nin sorunlarına yönelik 905 araştırma tasarımı bulunuyor. 1983 yılında “Yeraltı Aramacılık Araştırma Kuruluşu”nu kuran Ercan, 2002-2004 yıllarında Türkiye Jeofizik Kurumu Derneği Kurucu Genel Başkanlığı yaptı. 2006-2007 yılları arasında İran Devleti’nin petrol danışmanlığını üstlendi. 2010 yılında Ülkeler Deprem Ağı Türkiye Başkanlığına atandı ve 2011-2012 yıllarında TMMOB başdanışmanlığı görevinde bulundu.

POLİTİK HAYATI

Ahmet Ercan, 2002 Türkiye genel seçimlerinde İstanbul Anadolu Yakası’ndan bağımsız aday olarak girdi, ancak seçilemedi. 2004 yılında DSP’ye katılarak partinin Bakırköy Belediye Başkanı adayı oldu. 2007 Türkiye genel seçimlerinde İstanbul 3. Bölge adayı olan Ercan, 2014 yerel seçimlerinde HEPAR İstanbul Belediye Başkanı adayı olarak seçimlere katıldı.