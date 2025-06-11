Prof. Dr. Gazi Yaşargil Hayatını Kaybetti

GÜNDEME GELEN İDDİALAR

Türk tıp dünyasının önemli isimlerinden biri olan Prof. Dr. Gazi Yaşargil, son günlerde sosyal medyada yayılan bazı dedikodularla sıkça konuşulmaya başladı. İnsanlar arasında “Prof. Dr. Gazi Yaşargil öldü mü, ne zaman vefat etti?” gibi sorular popüler hale geldi. Yaşargil’in sağlık durumu ve yaşamına dair bilgiler, internet üzerinden yapılan aramalarda en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. Peki, Prof. Dr. Gazi Yaşargil’in durumu gerçekten ne? Detaylar burada…

ÜST DÜZEY KATKILAR

Prof. Dr. Gazi Yaşargil, 11 Haziran 2025 tarihinde 99 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberi, bilim camiasında derin bir üzüntü yarattı ve kariyeri boyunca gerçekleştirdiği katkılar yeniden gündeme geldi. “Gazi Yaşargil öldü mü, ne zaman vefat etti?” soruları sosyal medyada ve arama motorlarında sıkça araştırılıyor. 1925 yılında Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Akpınar köyünde doğan Yaşargil, tıp eğitimine Ankara’da başlayıp, ardından Almanya’daki Friedrich Schiller Üniversitesi ve İsviçre’deki Basel Üniversitesi gibi saygın eğitim kurumlarında devam etti.

MODERN NÖROŞİRÜRJİDE ÖNCÜ ROL

Zürih Üniversitesi’nde profesörlük unvanı elde eden Yaşargil, Amerika’da Arkansas Üniversitesi’nde de akademik çalışmalar gerçekleştirdi. Modern nöroşirürjinin gelişimine öncülük eden Yaşargil, mikrovasküler cerrahi teknikleri ile beyin cerrahisine yenilikler kazandırdı. “Yüzyılın Beyin Cerrahı” unvanına sahip olan Yaşargil, dünya çapında 3 binden fazla beyin cerrahının yetişmesine olanak sağladı. Özellikle beyin tümörleri, epilepsi cerrahisi ve damar hastalıklarının tedavisinde kapsamlı yöntemler geliştirerek tıpta çığır açtı. Yaşargil, hem Türkiye’de hem de uluslararası düzeyde saygı gören bir isim oldu. Halk arasında çok bilinmese de bilim çevrelerinde efsane olarak anılan Yaşargil, hâlâ birçok tıp öğrencisine ilham vermeye devam ediyor.