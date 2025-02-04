Prof. Dr. Görür’den Deprem ve Tsunami Uyarısı

EGE DENİZİ’NDEKİ SİSMİK HAREKETLİLİK

Ege Denizi’nde son bir haftada 1,3 ila 5 büyüklüğünde 400’den fazla deprem meydana geldi. Bölgedeki sismik hareketlilik sürerken, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den önemli uyarılar geldi. Hürriyet gazetesine verdiği demeçte, Ege Denizi haritası üzerinden Muğla ve Aydın’a yakın bir hareketliliğin olduğu konusunda vurgu yaptı. Görür, “Buraya yakın bir kırılma olursa depremden etkileniriz. Tsunami olabilir. Çünkü tsunami yaratabilecek bir fay var. Dikkatli olalım!” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’DE YIKIM RİSKİ

Santorini Adası’nın kuzeydoğusunda yaşanan hareketliliğin İstanbul’a uzak olduğunu, ancak Aydın ve Muğla çevresinin daha yakın olduğu belirten Görür, “Eğer Türkiye’ye yakın ve büyük bir kırılma olursa, olabilecek depremden biz de etkilenebiliriz, yıkım yaşayabiliriz. Tsunami oluşması da muhtemeldir. Çünkü tsunami yaratabilecek bir fay sistemi var burada.” şeklinde konuştu.

DEPRESYON VE ÖNLEMLER ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Deprem bilinci açısından kentlerin oluşturulması gerektiğine dikkat çeken Görür, Aydın, Muğla veya çevre illerden yetkililerin kendisiyle iletişime geçmemelerine tepki gösterdi. “Türkiye’de ‘önlem alıyoruz’ lafının altı boş. Eğer alıyorlarsa da demek benden ve halktan gizli yapıyorlar. Yoksa çıkıp, can güvenliğinden endişe eden halka ne önlemler aldıklarını anlatırlardı, değil mi?” diye ekledi.

SANTORİNİ’DE GEÇMİŞTE YAŞANANLAR

Santorini Adası’nda 2012 yılında artan sismik hareketlilik sonrası 14 ay boyunca sarsıntılar yaşandığı, ancak herhangi bir volkanik patlama meydana gelmediği belirtildi. Volkanik bir ada olan Santorini’de en son MÖ 1600 yıllarında bir patlama olmuş ve 73 kilometrekarelik bölümü sular altında kalmıştı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINIYOR

Adada özel afet müdahale ekipleri ve arama köpekleri hazır bekletiliyor. Ada sakinlerine büyük açık hava etkinliklerinden kaçınmaları ve başta kruvaziyer gemilerine hizmet veren Fira Limanı olmak üzere dört küçük limandan uzak durmaları tavsiye ediliyor. Ev ve otel sahiplerine ise yüzme havuzlarını boşaltmaları talimatı verildi.