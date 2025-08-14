Prof. Dr. Görür: İstanbul Daha Tehlikeli

DEPREF RİSKİ ARTIYOR

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul’daki deprem tehlikesinin yükseldiğini ifade etti. Son zamanlarda meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin, Kumburgaz fayının batı ucu üzerinde yalnızca küçük bir bölümünü kırdığını, bunun yanı sıra büyük kısmının hala sağlam kaldığını belirtti. Ayrıca, Adalar fayının da düşünülmesi gerektiğini söyleyen Görür, “İstanbul’da deprem bitti” şeklindeki söylemlerin halkı yanıltma etkisi yarattığını vurguladı.

YANILMA OLDUĞU AÇIK

Görür, “Benim şahsi ve bilimsel görüşüm şu; İstanbul daha tehlikeli oldu. İstanbul’da yakın zamanda olan 6.2 büyüklüğündeki deprem Kumburgaz fayının batı ucunun ancak cüzi bir kısmının kırılması, büyük bir kısmının kırılmadığı ve normal olarak körfezin içerisine giren adalar fayını da göz önüne alırsan” dedi. “Halka yanlış bir şey pompalandı. ‘İstanbul’da deprem bitti’ sözleri halkı yanılttı” ifadesini kullanan uzman, deprem tehlikesinin daha da arttığını belirtti.

BÜYÜK DEPREM BEKLENİYOR

Prof. Dr. Naci Görür, “Bir tavsama oldu diye düşünüyorum, dolayısıyla İstanbul daha tehlikeli hale geldi. Bu fayların kırılmasıyla birlikte 7’nin üzerinde bir deprem olacağı kesin” diye ekledi. Bu açıklamalar, İstanbul’un deprem potansiyeli üzerine endişeleri artırmakta.