Prof. Dr. Naci Görür’den Önemli Uyarı!

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Afganistan’da meydana gelen ve birçok can kaybına yol açan 6 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya üzerinden önemli bir değerlendirme yaptı. Görür, kentlerin deprem dirençli olmaması durumunda küçük sayılabilecek sarsıntıların bile büyük felaketlere dönüşebileceğine dikkat çekti. Afganistan’daki deprem sonrası bölgeden gelen ölü ve yaralı haberlerinin ardından, Prof. Dr. Naci Görür yaşanan yıkımın boyutlarına vurgu yaptı. “6’lık bir depremin bu kadar zarar vermesine inanmak güç. Ama inanın. Kentleriniz deprem dirençli değilse, inanın.” şeklinde ifadelerde bulunarak, özellikle Afganistan gibi zayıf yapı stoğuna sahip ve denetimsiz kentleşmenin yoğun olduğu alanlarda depremin yıkıcılığının daha fazla olabileceğini ifade etti.

DEPREMLE MÜCADELE İÇİN GEREKEN BİR KONUYDU

Prof. Dr. Görür’ün açıklaması, sadece Afganistan için değil, benzer riskler taşıyan diğer ülkeler ve şehirler için de dolaylı bir uyarı niteliği taşıyor. Türkiye’nin aktif fay hatları üzerinde yer aldığına da vurgu yapan Görür, daha önceki beyanlarında sık sık “deprem dirençli kentler” konusunu dile getirmişti. Kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Afganistan yaralarını sarmaya çalışıyor, dünyadan yardım istiyor. Çoğu yer yıkık, dökük. Yüzlerce insan ölü, binlercesi yaralı. 6’lık bir depremin bu kadar zarar vermesine inanmak güç. Ama inanın. Kentleriniz deprem dirençli değil ise inanın. Gelin güzel ülkemizin deprem dirençli kentlerle bezenmesini talep edelim. Hükumet, yerel yönetim, halk el ele.” ifadelerine yer verdi.