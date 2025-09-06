Prof. Dr. Naci Görür’ün Af Duyurusu

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Afganistan’da meydana gelen ve çok sayıda can kaybına yol açan 6 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya üzerinden önemli bir açıklama yaptı. Görür, kentlerin deprem dirençli olmaması durumunda, görece küçük sayılabilecek sarsıntıların bile büyük felaketlere neden olabileceğini vurguladı. Afganistan’da yaşanan depremin ardından bölgeden çok sayıda ölü ve yaralı haberi gelirken, Prof. Dr. Naci Görür, yaşanan yıkımın boyutlarına dikkat çekti.

DEPREMİN YIKICI ETKİLERİNE DİKKAT

Görür, “6’lık bir depremin bu kadar zarar vermesine inanmak güç. Ama inanın. Kentleriniz deprem dirençli değilse, inanın.” ifadesiyle, özellikle Afganistan gibi zayıf yapı stoğuna sahip, denetimsiz kentleşmenin yaygın olduğu bölgelerde depremin yıkıcı etkilerinin daha büyük olabileceğini ifade etti.

Prof. Dr. Görür’ün paylaşımı, sadece Afganistan’a değil, benzer riskleri taşıyan ülkelere ve kentlere de dolaylı bir uyarı niteliği taşıyor. Türkiye’nin de aktif fay hatları üzerinde yer aldığına dikkat çeken Görür, daha önceki açıklamalarında da sık sık “deprem dirençli kentler” konusunun önemine vurgu yaptı. Kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Afganistan yaralarını sarmaya çalışıyor, dünyadan yardım istiyor. Çoğu yer yıkık, dökük. Yüzlerce insan ölü, binlercesi yaralı. 6’lık bir depremin bu kadar zarar vermesine inanmak güç. Ama inanın. Kentleriniz deprem dirençli değilse inanın. Gelin güzel ülkemizin deprem dirençli kentlerle bezenmesini talep edelim. Hükümet, yerel yönetim, halk el ele.”