Prof. Dr. Naci Görür’ün Kritik Uyarısı

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Afganistan’da meydana gelen ve pek çok can kaybına neden olan 6 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya aracılığıyla önemli bir bilgi paylaştı. Görür, kentlerin deprem direncinin yeterli olmaması durumunda, görece küçük sarsıntıların bile büyük felaketler yaratabileceğini belirtti. Afganistan’da yaşanan depremin sonrasında, bölgeden çok sayıda ölü ve yaralı haberleri gelirken, Prof. Dr. Naci Görür, meydana gelen yıkımın boyutlarına dikkat çekti. “6’lık bir depremin bu kadar zarar vermesine inanmak güç. Ama inanın. Kentleriniz deprem dirençli değilse, inanın.” şeklinde konuşan Görür, özellikle Afganistan gibi yapı stoğunun zayıf olduğu ve denetimsiz kentleşmenin yaygın olduğu bölgelerde, depremin yıkıcı etkilerinin daha belirgin olabileceğini dile getirdi.

DEPREME DAYANIKLI YAPILAR ÜZERİNE VURGU

Prof. Dr. Görür’ün açıklamaları, sadece Afganistan için değil, benzer tehlikeleri barındıran diğer ülkelere ve şehirlere de dolaylı bir uyarı niteliği taşıyor. Türkiye’nin de aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu hatırlatan Görür, daha önceki açıklamalarında da sık sık “deprem dirençli kentler” konusunu vurgulamıştı. Kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi: “Afganistan yaralarını sarmaya çalışıyor, dünyadan yardım istiyor. Çoğu yer yıkık, dökük. Yüzlerce insan ölü, binlercesi yaralı. 6’lık bir depremin bu kadar zarar vermesine inanmak güç. Ama inanın. Kentleriniz deprem dirençli değilse inanın. Gelin güzel ülkemizin deprem dirençli kentlerle bezenmesini talep edelim. Hükumet, yerel yönetim, halk el ele.”