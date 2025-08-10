Prof. Dr. Sözbilir: Hasarlı Binalara Girmeyin

PROF. DR. HASAN SÖZBİLİR’DEN DEPREM AÇIKLAMASI

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gerçekleşen 6,1 büyüklüğündeki deprem ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Sözbilir, “Artçı depremler 5 büyüklüğüne ulaşacağından halkın resmi kurum ve kuruluşların bilgisi dahilinde hareket etmesi gerekiyor.” diyerek vatandaşları uyardı.

SİMAV FAYI ÜZERİNDEKİ DEPREM

Sözbilir, depremin AFAD verilerine göre Sındırgı merkezli olduğunu belirtip, “Simav fayının batı segmenti üzerinde bir deprem, bu depreme dair 5 büyüklüğüne varan artçılar olabilir.” şeklinde konuştu. Bu durumun Bati Anadolu için can ve mal kaybı açısından eşiğin üzerinde olduğunu vurguladı.

HASARLI BİNALARA DİKKAT!

Sözbilir, köylerdeki yapılarda hasar meydana gelmiş olabileceğini ifade ederek, “Bu yüzden halkın hasar almış binalara girmemesinde yarar var.” dedi. Artçı depremlerle ilgili olarak halkın resmi kurumların bilgilendirmelerini dikkate almasının önemini yineledi.