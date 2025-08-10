Prof. Dr. Sözbilir: Hasarlı Binalara Girmeyin

DEPREM BİLGİLERİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalar yaptı. Sözbilir, depremin AFAD verilerine dayanarak 6,1 büyüklüğünde ve Sındırgı merkezli olduğunu belirtti.

ARTCI DEPREM UYARILARI

Yapılan değerlendirmede Sözbilir, bu depremin Simav fayının batı segmenti üzerinde meydana geldiğini ifade ederek, “Bu depreme dair 5 büyüklüğüne varan artçılar olabilir. Bu kesimde 6,1 büyüklüğü Batı Anadolu için can ve mal kaybı anlamında eşik değerde olan bir deprem” dedi. Sözbilir, köylerdeki yapılarda hasar meydana gelmiş olabileceğini vurguladı ve “Artçı depremler 5 büyüklüğüne ulaşacağından halkın resmi kurum ve kuruluşların bilgisi dahilinde hareket etmesi gerekiyor. Bu yüzden halkın hasar almış binalara girmemesinde yarar var” şeklinde uyardı.