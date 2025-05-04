“Provokatif Paylaşımlar Takip Edilecek.”

YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMALAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından sosyal medyada provakatif paylaşımlar yapanlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, “Milletimizin huzurunu ve birliğini hedef alan her girişimde olduğu gibi, bu olayla ilgili de suç teşkil eden paylaşım yapanları tek tek tespit edip adalete teslim edeceğiz” dedi.

SANAL DEVRIYELER İLE TAKİP EDİYORUZ

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik saldırı sonrası yapılan provakatif paylaşımların sanal devriyeler tarafından titizlikle takip edildiğini belirtti. Bu tür paylaşımlar, milletin huzuruna ve birliğine zarar veren girişimlere karşı gereken önlemlerin alınacağını vurguladı. Yerlikaya, suç teşkil eden paylaşımlar sahiplerinin adalet önüne çıkarılacağını söyledi.