“Provokatif Paylaşımlar Takip Edilecek.”

BAKAN YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik gerçekleşen saldırının ardından sosyal medyada provoke edici içerikler paylaşan kişiler hakkında konuştu. Yerlikaya, bu tür olayların milletin huzurunu ve birliğini hedef aldığını belirterek, “Bu olayla ilgili suç teşkil eden paylaşım yapanları tek tek tespit edip adalete teslim edeceğiz” dedi.

PROVOKATİF PAYLAŞIMLAR TAKİPTE

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yapılan menfur saldırı sonrası sosyal medyada provakatif paylaşım yapanlar, sanal devriyelerimiz tarafından titizlikle takip ediliyor” ifadelerine yer verdi. Huzurun korunması gerektiğini vurgulayan Yerlikaya, her türlü girişime karşı kararlı bir duruş sergileyeceklerini belirtti.