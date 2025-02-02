PS5 Kırıldı, Korsan Spider-Man 2 Oynandı

KONSOLUN KIRILMA SÜRECİ

Sony’nin 2020 yılında piyasaya sürdüğü PlayStation 5, yaklaşık 5 yıl sonra kırılma vakasıyla karşı karşıya kaldı. İlk lansmanında çeşitli anlaşmalar yapan Sony, bu sayede konsolun kırılma sürecini geciktirmeyi başarmıştı. Ancak günümüzde, Reddit platformunda paylaşılan bir video ile birlikte XPR isimli grubun ön plana çıktığı görülüyor.

XPR GRUBUNUN VİDEOSU

Geçtiğimiz günlerde, XPR grubu kırdıkları PS5 ile Spider Man 2 oyununun keyfini çıkardıkları bir videoyu yayınladı. Videoda, grubun konsolu açarak bazı parçalarını değiştirdiği ve ardından konsola bağladıkları harici SSD ile oyunu oynadıkları dikkat çekiyor. Bu süreçte, konsolun kırılmasında hem donanım hem de yazılımsal bir destek sunulduğu anlaşılıyor.

Daha önce PS5’in kırıldığına dair birçok video paylaşılmış olsa da, bu içeriklerin hiç biri doğruluk taşımıyordu. Şimdi ise bu yeni videoyla birlikte, PS5’in gerçekten kırılıp kırılmadığı merak konusu oldu. Zamanla bu durumun netleşip netleşmeyeceği bekleniyor.