Psg, Tarihe Geçti. Kupa 1 Kazandı

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDE PSG ZAFERİ

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint Germain ile Inter, Allianz Arena’da karşı karşıya geldi. Bu önemli karşılaşmaya Romanya Futbol Federasyonu’ndan Istvan Kovacs hakemlik yaptı ve yardımcı hakemlik görevlerini Mihai Marica ile Ferencz Tunyogy üstlendi.

PSG’İN GOL ŞOVU

Maça daha üstün başlayan PSG oldu. Fransız ekibi, 12’inci dakikada Hakimi ve 20’nci dakikada Doue’nin attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda etkili oyununu sürdüren PSG, 63’üncü dakikada Doue, 73’üncü dakikada Kvaratskhelia ve 86’ncı dakikada Mayulu’nun golleriyle karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.

TARİHİ ZAFER

Paris Saint Germain, bu sonuçla tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’ni kazanmış oldu. Geçtiğimiz sezon takımın başına gelen Luis Enrique, takımı iki kez lig şampiyonu yapma başarısı gösterdi. Önceki yıl Şampiyonlar Ligi’ne yarı finalde veda eden Enrique ve öğrencileri, bu sezon Kupa 1’i kazanmada önemli bir başarıya imza attı.

HAKAN ÇALHANOĞLU’NUN PERFORMANSI

İtalyan ekibi Inter’de ise karşılaşmaya 11’de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 70 dakika sahada kalma şansı buldu. Tecrübeli futbolcu, 70’inci dakikada yerini Asllani’ye bıraktı.