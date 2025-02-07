Pubg: Blindspot Demosu 21 Şubat’ta Steam’de

PUCANIN YENİ OYUNU DÜNYAYA TANITILIYOR

PUBG STUDIOS, daha önce Project ARC adıyla bilinen kuş bakışı taktiksel nişancı oyunu PUBG: BLINDSPOT’u tanıttı ve oyun için yeni bir fragman yayımladı. Oyunun demosu 21 Şubat’tan itibaren Steam üzerinde erişime açılacak ve bu sayede dünya genelindeki birçok oyuncu, PUBG: BLINDSPOT’u ilk defa deneyimleme şansı elde edecek. PUBG STUDIOS, oyunun geliştirme sürecinde oyuncuların geri bildirimlerini toplayarak oynanışı geliştirmeye ve iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapacak.

OYUNUN TEMEL ÖĞELERİ VE KULLANILAN ISIM

PUBG: BLINDSPOT, yüksek tempolu ve stratejik odaklı bir nişancı oyunu olarak, kıran kırana mücadeleler ile gerçekçi silahlı çatışmalara ev sahipliği yapıyor. 5’e 5 takım tabanlı bir sistem üzerinde kurulu olan bu oyun, yukarıdan aşağıya bakış açısının sunduğu stratejik derinlik ile nişancı oyunlarının dinamizmini bir araya getiriyor. PUBG STUDIOS, oyunun geliştirme felsefesini ve temel oyun öğelerini vurgulayan PUBG: BLINDSPOT adını seçti. PUBG markası, PUBG STUDIOS’un yeni oyun türlerine doğru genişlemesini sembolize ediyor. “BLINDSPOT” ise oyunun bakış açısına ve taktiksel, yenilikçi yapısına atıfta bulunuyor ve oyunculara yeni bir deneyim sunma vaadinde bulunuyor.

FARK YARATAN FRAGMAN VE ETKİNLİKLER

PUBG STUDIOS, yayınladığı yeni fragmanda ünlü PUBG Espor oyuncusu Matt “Kickstart” Smith’in Yıkım Modu’na katıldığı, takım tabanlı stratejiler uyguladığı ve yoğun savaş senaryosunda rakiplerini alt ettiği anları paylaşıyor. Ayrıca PUBG STUDIOS, 24 Şubat-3 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Steam Next Fest etkinliğine de katılacak. Etkinlik başlamadan hemen önce, 21 Şubat’tan itibaren, PUBG: BLINDSPOT’un Steam üzerinde oynanabilir bir demosu yayımlanacak; bu sayede oyuncular, oyunu erkenden deneyimleme fırsatı bulacak. PUBG: BLINDSPOT hakkında daha fazla bilgi almak için oyunun Steam Mağaza sayfasını ziyaret edebilirsiniz.