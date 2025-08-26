Puma Hisseleri İçin Müşteri Arayışı Başladı

DÜNYADA BİR DEĞİŞİM GELİYOR

Almanya merkezli ve dünyanın en büyük üç spor giyim üreticisinden biri olan Puma, önemli bir el değiştirme sürecine girmeye hazırlanıyor. Şirketin hisselerinde yaşanan ciddi düşüşler, hissedarlar arasında yer alan Pinalt ailesini harekete geçirdi. Hisse senetlerinde devam eden sert dalgalanmalar nedeniyle, piyasaya sunulacak hisseler için alıcı arayışına başlandığı bilgisi ortaya çıktı.

PINALT AİLESİ SEÇENEKLERİ DEĞERLİYOR

Konuya yakın kaynakların aktardığına göre, Pinalt ailesi toplamda yüzde 29’luk hisseleri için satış dahil farklı seçenekler üzerinde çalışıyor. Milyarder aile, danışmanları ile birlikte potansiyel alıcılar arasında Anta Sports Products Ltd. ve Li Ning Co. gibi şirketlerle iletişim kurarak ilgiyi ölçmeye başladı. Ancak, görüşmelerin gizli yürütülmesi sebebiyle kaynakların kimliği gizli tutuluyor. Ayrıca, ABD’deki diğer spor giyim markalarının yanı sıra Orta Doğu’daki önde gelen yatırım fonlarını da araştırdıkları bilgisi verildi.