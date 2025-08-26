Puma Hisseleri Satışa Çıkıyor!

ALMANYA MERKEZLİ PUMA EL DEĞİŞTİRİYOR

Dünyanın en büyük üç spor giyim üreticisinden biri olan Almanya merkezli giyim markası Puma, önemli bir değişim sürecine girmeye hazırlanıyor. Son dönemlerde borsa hisselerinde yaşanan ciddi kayıplar sonucunda, markanın hissedarları arasında yer alan Pinalt ailesi, hisselerini satma kararını almaya başladı. Spor giyim devinin borsadaki sert düşüşleri ile birlikte, satışa sunulacak hisseler için müşteri arayışının da başladığı bildirildi.

MÜŞTERİ ARAYIŞI VE POTANSİYEL ALICILAR

Konu ile ilgili yakın kaynaklara göre Pinalt ailesi, toplamda yüzde 29 oranındaki hisseleri hakkında satış da dâhil olmak üzere çeşitli seçenekleri değerlendiriyor. Milyarder aile, piyasa dinamiklerini analiz etmek için danışmanlarla çalışıyor ve potansiyel alıcılar arasında Anta Sports Products Ltd. ve Li Ning Co. gibi firmalarla iletişime geçerek ilgiyi ölçmeye başladığını aktarıyor. Görüşmelerin gizli kalması nedeniyle kaynaklar, isimlerini açıklamadan bilgi vermeyi tercih ediyor. Ayrıca, ABD’deki diğer spor giyim firmalarıyla birlikte Orta Doğu’daki egemen varlık fonlarıyla da iletişim kurdukları belirtiliyor.