Puma Hisseleri Satışa Sunuluyor!

DÜNYA ÇAPINDA ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİM BEKLENİYOR

Almanya merkezli spor giyim markası Puma, dünyanın en büyük 3 spor giyim üreticisinden biri olarak, el değiştirmeye yönelik önemli bir sürece giriyor. Son zamanlarda yaşanan hisse düşüşleri nedeniyle, şirketin hissedarları arasında bulunan Pinalt ailesi, paylarını satmak adına harekete geçti. Borsa üzerinde sert düşüşler yaşayan markanın satışa çıkacak hisseleri için müşteri arayışı başlatıldığı bilgisi öğrenildi.

Konuya yakın kaynakların aktardığına göre Pinalt ailesi, toplamda yüzde 29’luk hisseleri için satış dahil çeşitli alternatifleri değerlendiriyor. Milyarder ailenin danışmanlar ile çalıştığı ve potansiyel alıcılar arasında Anta Sports Products Ltd. ve Li Ning Co. gibi firmalarla iletişim kurarak ilgiyi ölçmeye başladıkları ifade ediliyor. Görüşmelerin gizlilik arz ettiği için kaynaklar, isimlerinin açıklanmasını istemiyor. Bunun yanı sıra, ABD’deki diğer spor giyim firmalarının yanı sıra Orta Doğu’daki varlık fonları araştırılmakta.