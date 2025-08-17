Putin, ABD İle Alaska Görüşmesini Yaptı

PUTİN’DEN GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMALAR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile Alaska’da yaptığı görüşmenin sonuçlarını değerlendirmek üzere Rus yetkililerle bir araya geldi. Kremlin’den yapılan duyuruda, toplantıya Rusya Devlet Başkanlığı temsilcileri, hükümet üyeleri ve Devlet Duması yönetiminin iştirak ettiği ifade edildi. Toplantının başında konuşan Putin, Trump ile gerçekleştirdiği görüşme hakkında bilgi vererek, Alaska ziyaretinin hem zamanlaması hem de yararlılığı açısından önemli olduğunu belirtti. Putin, “Etkileşimimizin neredeyse tüm alanlarını ele aldık, ancak öncelikli olarak Ukrayna krizinin adil bir şekilde olası çözümünü görüştük. Krizin kökleri ve nedenleri hakkında da konuşma fırsatımız oldu. Temel nedenlerin ortadan kaldırılması, çözümün temeli olmalı” dedi.

DOĞRUDAN MÜZAKERELERDEKİ İVME

Putin, uzun zamandır bu seviyede doğrudan müzakerelerin yapılmadığına dikkat çekerek, “Yaklaşımımızı sakin ve ayrıntılı bir şekilde tekrar ifade etme fırsatımız oldu. Elbette, çatışmaların hızla sona erdirilmesi gerektiği görüşüne sahip Amerikan yönetiminin yaklaşımına saygı duyuyoruz. Biz de bunu isteriz ve tüm konuların barışçıl yollarla çözülmesine doğru ilerlemek istiyoruz” şeklinde konuştu. Görüşmenin “çok açık ve kapsamlı” geçtiğini belirten Putin, bu sürecin gerekli kararlara ulaşmalarını sağladığını vurguladı.

PUTİN’İN TALEPLERİ

Diğer yandan New York Times’ta yayımlanan bir habere göre, Putin, Trump’tan Ukrayna’da Rusça’nın resmi dil olarak kabul edilmesini ve Rus Ortodoks Kiliseleri’nin güvenliğinin garanti edilmesini istedi.

GÖRÜŞMELERİN SÜRESİ VE KATILIMCILAR

Dün Alaska’daki Elmendorf-Richardson Üssü’nde gerçekleştirilen görüşmeler, ana müzakere alanına giderken Trump’ın özel aracında, liderlerin ikili görüşmesinin yanı sıra her iki tarafın üçer katılımcısının bulunduğu bir görüşme ile yaklaşık 3 saat sürdü. Görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Putin’e eşlik ederken, Trump ile birlikte ise ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio yer aldı. Putin, görüşmenin ardından ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açılması ve iş birliğinin yeniden başlatılması çağrısında bulunarak, Trump’ı Moskova’ya davet ederken, Trump görüşmenin ardından bir televizyon kanalına verdiği özel röportajda, çok sayıda konunun masaya yatırıldığını ancak resmi bir anlaşmaya varılmadığını ifade etti. Trump, “Benim açımdan, bir anlaşma olana kadar anlaşma yoktur. Ancak çok ilerleme kaydettik” ifadelerini kullandı. Buna rağmen Trump, Putin ile yaptıkları zirveyi “10 üzerinden 10” olarak değerlendirerek, “Sanırım bir anlaşmaya oldukça yakınız. Ama Ukrayna’nın da bunu kabul etmesi gerekiyor. Belki de ‘hayır’ diyecekler” açıklamasında bulundu.