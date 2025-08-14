“Putin Anlaşma Yapmak İstiyor”

Dünyanın beklediği görüşmenin yaklaşmasıyla birlikte karşılıklı açıklamalar devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, görüşme öncesi bir radyo programına katılarak önemli değerlendirmelerde bulundu.

GÖRÜŞMEDE YAPTIRIM TEHDİDİ ETKİLİ OLDU

Trump, “Görüşmeyi isteme kararında muhtemelen yaptırım tehdidi rol oynadı” ifadesini kullanarak, bu durumun görüşmenin şekillenmesinde etkili olduğunu belirtti. ABD lideri ayrıca, “Putin’in anlaşma yapacağını düşünüyorum” dedi.

BASIN TOPLANTISI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Medya erişim konusuna değinen Trump, “Her halükârda bir basın toplantısı yapacağım ama Putin ile ortak basın toplantısı olup olmayacağını bilmiyorum” dedi. Bu durum, görüşmenin olası sonuçlarına dair belirsizlik oluşturuyor.

Trump, Putin ile yapacağı görüşmenin ardından planlarını da aktardı. Görüşmenin başarılı geçmesi durumunda Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy’i ikinci bir görüşme için arayacağını ifade etti. “Takip toplantısı için üç olası lokasyonumuz var,” diyen Trump, “eğer kötü bir görüşme olursa, kimseyi aramayacağım” şeklinde uyarıda bulundu.