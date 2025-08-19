Gündem

Putin Anlaşmayı İstemeyebilir

TRUMP’IN ZELENSKİ VE PUTİN YORUMLARI

ABD’nin Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Avrupa liderleriyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklamalar yaptı. Trump, Zelenski ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görevlerini iyi yürüttüğünü ifade ederek, Zelenski’nin savaşı sonlandırmak için Rusya’ya karşı daha fazla esneklik göstermesi gerektiğini belirtti. “Önümüzdeki haftalarda Putin’i anlayacağız” diyen Trump, “Putin’in anlaşma yapmak istememesi muhtemel” diye ekledi.

ABD BİRLİKLERİ KONUSUNDA GÜVENCE

ABD birliklerinin Ukrayna’da görev yapmayacağına yönelik bir soruyu yanıtlayan Trump, “Size güvence veriyorum” dedi. ABD Başkanı, Fransa, Almanya ve İngiltere’nin Ukrayna’nın güvenliğini sağlamak amacıyla asker göndermeyi planladığını açıkladı. Bununla birlikte, Kiev’in NATO’ya katılmayacağını vurguladı. Trump, “Bir çeşit güvenlik olacak, NATO olamaz. Her zaman Ukrayna’nın, Rusya ve Avrupa arasında bir tampon olduğunu düşündüm.” şeklinde konuştu.

PUTİN İLE İLİŞKİLERİN ÖNEMİ

Trump, Avrupa liderlerinin önünde Putin ile doğrudan iletişim kurmadığını ifade ederek, “Putin’le sıcak ilişkiler kurmak iyi bir şey. Zaman kaybetmek istemiyorum, sadece savaşı sonlandırmak istiyorum” dedi. Bu ifadeleriyle, müzakerelerin hızlandırılmasına dair bir vurgu yaptı.

