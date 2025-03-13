Dünya

Putin’den ABD’ye Ateşkes Teklifine Cevap

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ABD VE UKRAYNA HEYETLERİ CİDDE’DE GÖRÜŞTÜ

Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde dün ABD ile Ukrayna heyetleri arasında yapılan görüşme sonrası, Kiev’in hemen devreye girecek şekilde 30 günlük bir ateşkesi kabul etmeye hazır olduğu duyuruldu. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, “Topun Rusya’da olduğunu” belirtti ve bu sürecin dönüm noktası olduğunu vurguladı. Başkan Donald Trump ise, “Bu iş artık Rusya’ya kalmış durumda. Umarım ateşkesi sağlayabiliriz” açıklamasını yaptı.

PUTİN’DEN DEVAM MESAJI

Rusya’nın ateşkes teklifine vereceği yanıt beklenirken, Devlet Başkanı Vladimir Putin operasyonlara devam mesajı verdi. Askeri kamuflaj giymiş olarak, Ukrayna’nın kontrolündeki Kursk bölgesinde operasyonları hızlandırmak için bir askeri harekat merkezi ziyaretinde bulundu. Putin, burada yaptığı açıklamada, “Görevimiz, Kursk bölgesinde bulunan düşmanı mümkün olan en kısa sürede yenmektir. Kursk bölgesi tamamen kurtarılmalı ve devlet sınırı boyunca bir güvenlik bölgesi oluşturmayı düşünmeliyiz” dedi.

KURSK BÖLGESİNDEKİ SON DURUM

Donald Trump’ın başkanlığı sonrası Kiev ile olası müzakerelerin gündeme gelmesiyle birlikte Rusya, Kursk bölgesinde kaybettiği yerleri hızlı bir şekilde geri alıyor. Rus ordusu, geçen yıl aralık ve bu yıl ocak ayında 8 yerleşim yerini geri alırken, şubatta 5 yerleşim birimini daha Ukrayna ordusundan kurtardı. Ukrayna ordusunun 6 Ağustos’tan bu yana bölgeye girmesi üzerine, Rus ordusu toplamda 49 yerleşim birimini kurtardı. Son olarak Rus ordusunun, henüz tam kontrolü sağlayamasalar da Suca şehir merkezine girdiği bilgisi yer aldı. Şu an için Ukrayna ordusunun kontrolündeki alanın 300 kilometrekareden daha az olduğu belirtiliyor.

ASKE KAYIPLARI

Rusya Savunma Bakanlığına göre, Kursk bölgesinde Ukrayna ordusunun asker kaybı 66 bin 810’a ulaştı. Ayrıca, bu süreç içerisinde Ukrayna’ya ait çok sayıda silah ve ekipmanda imha edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise, Kursk’ta Rusya’nın yaklaşık 15 bin askerini kaybettiğini öne sürdü. Ancak her iki tarafın da açıkladığı asker kayıpları henüz doğrulanmadı.

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