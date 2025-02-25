Putin’den ABD’ye Sürpriz İş Birliği Teklifi

PUTİN’DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nadir toprak elementleri alanında ABD’ye iş birliği önerisinde bulundu. Bu açıklama, ülkelerin ortak çalışma yeteneklerini geliştirme noktasında yeni bir adım olarak değerlendiriliyor.

TRUMP VE UKRAYNA

Putin, “Trump’ın Ukrayna’daki siyasi durumu iyileştirmek istediğine inanıyorum. Bu girişim, Rusya’dan çok Ukrayna’nın yararınadır” şeklinde bir ifade kullandı. Bu sözler, Trump’ın Ukrayna ile olan ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik bir çaba içinde olduğu izlenimini yaratıyor.

SAVUNMA BÜTÇELERİNDE KESİNTİ

Putin, ABD ile karşılıklı olarak savunma harcamalarının %50 azaltılmasını önerdi. Ayrıca, Çin’in de bu süreçte yer alabileceğini vurguladı. Bu teklif, uluslararası ilişkilerde yeni bir dönemi başlatabilir.

BU AÇIKLAMALAR NE ANLAMA GELİYOR?

Rusya’nın stratejik kaynakları üzerinden ABD ile gerilimi azaltma girişiminde bulunduğu gözlemleniyor. Peki, bu durum ABD ve müttefikleri tarafından nasıl karşılanacak? Savunma bütçesi kesintisi, küresel dengelerde farklı değişimlere yol açabilir mi? Bu sorular, önümüzdeki dönem için kritik öneme sahip.