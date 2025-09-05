Putin’den Avrupa’ya Asker Tepkisi!

PUTİNDEN DOĞU EKONOMİK FORUMU’NDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vladivostok’ta düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu’nun genel kurul oturumunda kayda değer değerlendirmeler yaptı. Ukrayna Savaşı hakkında net mesajlar veren Putin, barış görüşmeleriyle ilgili ABD Başkanı Donald Trump’la henüz bir konuşma yapmadıklarını ancak açık bir iletişimleri bulunduğunu ifade etti. Avrupa’nın Ukrayna’ya asker konuşlandırma söylemine tepki gösteren Putin, “Kuvvetlerin yasal saldırı hedefleri olacağını varsayıyoruz. Bir barış anlaşması olursa konuşlandırmada bir mantık göremiyorum” dedi.

MACRON’UN AÇIKLAMALARI VE ASKERİ PLANI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un öncülüğünde Paris’te toplanan Avrupa Birliği ülkelerinden oluşan Gönüllüler Koalisyonu, toplantının ardından bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Macron, ABD, Ukrayna, Avrupa ülkeleri ve Gönüllüler Koalisyonu üyelerinin Rusya-Ukrayna Savaşı’nda barışın tarafı olduğunu duyurarak, bu kapsamda 26 ülkenin Ukrayna’ya güvence güçleri konuşlandırma taahhüdünde bulunduğunu bildirdi. Macron, bu gücün Rusya’ya karşı savaş hedeflemediğini belirtirken, katılan ülkeler arasında İtalya, Polonya ve Almanya’nın bulunduğunu açıkladı.

ZELENSKİ’DEN “ZAFER” TANIMI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, savaş sonrası güvence gücüne katılmak isteyen ülke sayısını bir “zafer” olarak tanımladı. “ABD’nin bir destek paketine güveniyoruz” diyen Zelenski, “Amerikan katkısının kesin miktarı önümüzdeki günlerde belirlenecek” şeklinde konuştu.

PUTİN’DEN TEMASA HAZIR OLDUĞU İFADESİ

Putin, açıklamalarının devamında, Rusya’nın Ukrayna ile ilgili anlaşmalara uyacağını belirterek, “Kiev’in temas kurmak istediğini görüyoruz, ben de temasa hazırım ancak bunun çok büyük bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Bunun için en iyi yer Moskova. Ukrayna’da topraklarla ilgili olası bir anlaşma için yasal engeller var” dedi.

NATO ÜYELİĞİ VE AVRUPA BİRLİĞİ’NE SERT TEPKİ

Putin, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne olası üyeliğinin bir yasal hakkı olduğunu ancak NATO üyeliğinin Rusya tarafından tamamen kabul edilemez olduğunu vurguladı.