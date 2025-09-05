Putin’den Avrupa’ya Asker Tepkisi!

PUTİN’DEN DOĞU EKONOMİK FORUMU’NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vladivostok’ta gerçekleşen Doğu Ekonomik Forumu (EEF) genel kurul oturumunda önemli açıklamalarda bulundu. Ukrayna Savaşı ile ilgili yaptığı değerlendirmelerde net mesajlar veren Putin, barış görüşmeleri hakkında ABD Başkanı Donald Trump ile henüz iletişim kurmadıklarını, fakat açık bir diyaloglarının bulunduğunu belirtti. Avrupa’nın Ukrayna’ya asker göndermeyi amaçlayan planına ise sert sözlerle tepki gösterdi. Putin, “Kuvvetlerin yasal saldırı hedefleri olacağını varsayıyoruz. Bir barış anlaşması olursa konuşlandırmada bir mantık göremiyorum” dedi.

AVRUPA’NIN ASKER GÖNDERME PLANI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ev sahipliğinde Paris’te yapılan toplantıda, Avrupa Birliği ülkelerinden oluşan Gönüllüler Koalisyonu bir araya geldi. Toplantının sonunda Macron ve Zelenski ortak bir basın toplantısı düzenledi. Macron, ABD, Ukrayna, Avrupa ülkeleri ve Gönüllüler Koalisyonu üyelerinin Rusya-Ukrayna Savaşı’nda barışın tarafında olduklarını ifade etti. Macron, ateşkes dışındaki Gönüllüler Koalisyonu’ndan 26 ülkenin Ukrayna’ya güvence güçleri göndermeyi taahhüt ettiğini belirtti. Bu güçlerin Rusya’ya karşı herhangi bir savaş yürütme amacında olmadığını da ekledi. Macron, bu 26 ülke arasında İtalya, Polonya ve Almanya’nın bulunduğunu, ancak her ülkenin katkı miktarına dair bilgi vermedi.

ZELENSKİ’DEN “ZAFER” VURGUSU

Zelenski, savaş sonrası güvence gücüne katılmak isteyen ülke sayısını “zafer” olarak tanımladı. “Amerikan katkısının kesin miktarı önümüzdeki günlerde belirlenecek” diyen Zelenski, ABD’nin bir destek paketine güvendiklerini söyledi.

“TEMASA HAZIRIM” AMA ÖNEMİ BÜYÜK DEĞİL

Putin, Ukrayna ile ilgili anlaşmalara uyacaklarını belirterek, “Kiev’in temas kurmak istediğini görüyoruz, ben de temasa hazırım ancak çok büyük bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Bunun için en iyi yer Moskova. Ukrayna ile topraklar hakkında olası bir anlaşma için yasal engeller mevcut” şeklinde açıklama yaptı.

NATO ÜYELİĞİNE İTİRAZ

Ayrıca, Putin Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne üyeliğinin yasal hakkı olduğunu kaydederek, NATO üyeliğinin ise Rusya tarafından tamamen kabul edilemeyeceğini vurguladı.