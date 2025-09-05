Putin’den Avrupa’ya Asker Tepkisi!

PUTİN’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vladivostok kentinde gerçekleştirilen Doğu Ekonomik Forumu’nda dikkat çekici açıklamalar yaptı. Ukrayna Savaşı ile ilgili değerlendirmelerinde net ifadeler kullanan Putin, barış görüşmeleri hakkında henüz ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmediklerini, ancak açık bir diyaloglarının sürdüğünü belirtti. Avrupa’nın Ukrayna’ya asker konuşlandırma planına güçlü bir tepki gösteren Putin, “Kuvvetlerin yasal saldırı hedefleri olacağını varsayıyoruz. Bir barış anlaşması olursa konuşlandırmada bir mantık göremiyorum” dedi.

AVRUPA GÜVENCE GÜCÜ KURULDU

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un öncülüğünde Paris’te, Avrupa Birliği ülkeleriyle Gönüllüler Koalisyonu toplantısı yapıldı. Toplantının ardından Macron ve Zelenski ortak bir basın toplantısı düzenledi. Macron, ABD, Ukrayna, Avrupa ülkeleri ve Gönüllüler Koalisyonu üyelerinin Rusya-Ukrayna Savaşı’nda barışın yanında olduğunu ifade etti. Ayrıca, Gönüllüler Koalisyonu’ndan 26 ülkenin Ukrayna’ya güvence güçleri konuşlandırma veya “karada, denizde veya havada” bulunma taahhüdünde bulunduğunu açıkladı. Macron, bu gücün Rusya’ya karşı herhangi bir savaş yürütme amacında olmadığını belirtti. 26 ülke arasında İtalya, Polonya ve Almanya’nın da bulunduğunu, ancak hangi ülkenin ne kadar katkı vereceğine dair ayrıntı vermedi.

ZELENSKİ’DEN ZAFER AÇIKLAMASI

Zelenski, savaş sonrası güvence gücüne katılmak isteyen ülke sayısını “zafer” olarak tanımladı. “ABD’nin bir destek paketine güveniyoruz” diyen Zelenski, “Amerikan katkısının kesin miktarı önümüzdeki günlerde belirlenecek” ifadelerini kullandı.

PUTİN’DEN TEMAS YANITI

Putin, Ukrayna ile ilgili anlaşmalara uyacaklarını belirtirken, “Kiev’in temas kurmak istediğini görüyoruz, ben de temasa hazırım ancak bunun çok büyük bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Bu konuda en uygun yer Moskova. Ukrayna’da topraklarla ilgili olası bir anlaşma için yasal engeller mevcut” şeklinde açıklamalarda bulundu.

NATO ÜYELİĞİNE SEKSİYON

Ayrıca, Putin, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne olası üyeliğinin yasal hakkı olduğunu, fakat NATO üyeliğinin Rusya tarafından tamamen kabul edilemez olduğunu vurguladı.