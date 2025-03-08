Putin’den Dünya Kadınlar Günü Mesajı

PUTİN’DEN DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJI

Rusya’nın Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan liderlerden biri oldu. Paylaştığı video mesajda, “Sevgili kadınlar, hayatta pek çok şeyin size, yeteneklerinize, yaratıcı enerjinize, sevginize ve her işi üstlendiğiniz yüksek sorumluluğunuza bağlı olduğunu biliyoruz. Bir kez daha güzelliğinize, nezaketinize ve zarafetinize hayranlık duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

KADINLARIN ROLÜNÜ VURGULADI

TASS haber ajansının aktardığına göre Putin, “Bugün her yerde sevgi, minnettarlık ve saygı sözcükleri duyuluyor çünkü erkekler kadınlara hem evde hem de genellikle karmaşık mesleki zorlukları üstlendikleri işyerindeki katkılarından dolayı takdirlerini ifade ediyorlar” şeklinde devam etti. Rus lider, mesajının devamında şöyle konuştu: “Gerçekten her şeyi yapıyorsunuz: çocuklara bakıyor ve çeşitli alanlarda olağanüstü başarılar elde ediyorsunuz, hem gücü hem zarafeti, cesareti ve şefkati temsil ediyorsunuz ve güzelliğiniz ve cazibenizle bizi tekrar tekrar kazanıyorsunuz.”

İLHAM VEREN KADINLAR

Putin, kadınların erkeklere daha iyisini yapmaları konusunda ilham verdiğini dile getirerek, “Cesur adımlar atmaya ve ailelerinin, evlerinin ve Anavatanımızın gerçek savunucuları olmaya teşvik ediyorsunuz” dedi. Bu sözler, kadınların toplum içindeki değerini ve rolleri üzerindeki düşünceleri ön plana çıkarıyor.