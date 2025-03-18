Putin’den G7’ye Ekonomik Eleştiri

PUTİN’DEN G7 ÜLKELERİNE MEYDAN OKUMA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği Kongresi’nde G7 ülkelerine yönelik sert eleştirilerde bulundu. ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve İtalya’dan oluşan G7’ye atıfta bulunarak, “Buna neden büyük deniyor, anlamıyorum. Haritada hiçbirini göremiyorsunuz. 2024’te G7’nin büyüme oranı yüzde 1.9, Euro Bölgesi’nde ise yüzde 0.9. BRICS’te yüzde 4.9, Rusya’da ise iki yıl üst üste yüzde 4.1!” diyerek, ekonomik üstünlüğü vurguladı.

AVRUPA EGEMENLİĞİNİ KAYBETTİ, BRICS KÜRESEL LİDER

Putin, Avrupa ülkelerinin çoğunun egemenliklerini yitirdiğini ve ekonomik durgunluk içerisinde olduğunu ileri sürdü. “Avrupa’da büyüme oranları sıfıra yakın, hatta bazıları resesyonda. BRICS ise küresel büyümede liderliği ele aldı ve ekonomik dinamizmiyle fark yaratıyor.” ifadeleriyle BRICS’in son yıllardaki rolünü önemine değindi. Rus lider, bu trendin devam edeceğini de belirtti.

YAPTIRIMLAR RUSYA’YI DÜŞÜREMEZ

Batılı devletlerin yaptırımlarını “sistemsel bir baskı mekanizması” olarak tanımlayan Putin, Şubat 2022 tarihinden itibaren Rusya’ya karşı 28 bin 595 yaptırım uygulandığını söyledi. “Rakiplerimiz her zaman Rusya’yı frenlemek isteyecek, ama bu yaptırımlar küresel ekonominin yeni gerçeği. Batı, baskıyı sürdürmek için başka yollar arasa da biz yolumuza devam edeceğiz,” dedi.

BATILI ŞİRKETLERİN DÖNME İSTEĞİNE CEVAP

2022’de Rusya’yı terk eden Batılı şirketlerin geri dönme isteğine de dikkat çeken Putin, “Özel imtiyaz yok! Dönmek isteyenler rekabetçi şartlarda çalışacak. Önceliğimiz Rus firmalarını desteklemek.” diyerek net bir mesaj verdi. Hükümetin yerli işletmeler için her türlü adımı atacağını sözlerine ekledi.