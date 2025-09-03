Putin Hazır: Zelensky Görüşmeyi İstiyor

BARIŞ SÜRECİ SÜRÜYOR

Rusya ve Ukrayna arasında barış süreci devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Putin ile Zelensky’nin kısa bir zaman diliminde buluşabileceklerini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Bunun hemen ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, barış görüşmeleri için Türkiye’yi tekrar gündeme getirdi. Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptığı son açıklamada görüşmelerin adresinin Moskova olacağını belirtti.

PUTİN’İN AÇIKLAMALARI ÇİN’DE YAPILDI

Çin’de, İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 80. yılına özel bir askeri geçit töreni düzenlendi. Törene katılan Putin, bu etkinlikte önemli mesajlar verdi. Uzun zamandır gündemde olan Zelensky ile görüşme ihtimalinden bahseden Putin, “hazır olduğunu” ifade etti. Putin, “Zelensky görüşmek istiyorsa Moskova’ya gelsin” diyerek görüşme yerini belirtti.

ÇİN ZİYARETİNDEN MEMNUNİYET

Basın toplantısında, Çin ziyaretinin sonuçlarını başarılı bulduğunu dile getiren Putin, bu tür formatların yabancı meslektaşlarıyla gayri resmi bir ortamda bir araya gelme fırsatı sunduğunu söyledi. Ayrıca Putin, “Rusya, Ukrayna’nın NATO üyeliğine her zaman itiraz etti ama AB üyeliğini sorgulamadı” şeklinde bir açıklama yaparak, Ukrayna’nın NATO üyeliği konusunda süregelen ısrarına da dikkat çekti.