Putin’i Masaya Çekmek Gizli Bir Plan

RUTTE’DEN RUSYA-UKRAYNA SÜRECİNE DAİR AÇIKLAMALAR

Alman Bild am Sonntag gazetesine konuşan Rutte, Rusya ve Ukrayna arasındaki barışın mümkün olup olmayacağı hakkında şu sözleri söyledi: “(Putin’in) Ukrayna’nın bir kilometrekarelik bir alanını bile fethedememesini sağlamalıyız.” NATO’nun şu anda yapması gereken en önemli şeyin Kiev’i silah ve askeri eğitimle desteklemek olduğunu belirtti.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ İÇİN PUTİN İLE MÜZAKERE

Rutte, Ukrayna’nın barış görüşmelerine katılmak istemesi durumunda ise Putin’in müzakere masasına getirilmesi gerektiği konusuna da değindi. NATO Genel Sekreteri, “Bunun nasıl gerçekleşeceğini size tam olarak tarif edemem. Bu yapının nasıl oluşturulacağına dair fikirlerim var ama bunu biraz sır olarak tutmak istiyoruz.” dedi. Ancak “Sonuç kesin: Putin bundan sonra asla (işgali) denemeyecek” ifadesini kullandı.

NATO TOPRAKLARINDA DAHA FAZLA SAVUNMA YATIRIMI GEREKLİ

Rutte ayrıca, Rusya’nın NATO’ya saldırmasını caydırmak için “Amerika’dan Türkiye’ye kadar tüm NATO topraklarında” daha fazla silah ve savunma yatırımına ihtiyaç duyulduğunu aktardı.