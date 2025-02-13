Putin ile Müzakerelerde Anlaştık

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

Trump, Truth Social sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, Ukrayna’daki çatışmaların sona ermesi için Rusya ile müzakerelere başlama konusunda anlaştıklarını belirtti. Görüşmenin ayrıntılarını Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’ye aktardığını ifade eden Trump, Zelenski’nin de barış isteğini dile getirdi. Kremlin tarafından yapılan açıklamada ise iki liderin görüşmesinin 1.5 saat sürdüğüne ilişkin bilgi verildi.

ORTAK ÇALIŞMA VURGUSU

Trump, Putin ile gerçekleştirdiği uzun ve verimli telefon görüşmesinde birçok ortak alan konusunu ele aldığını aktarırken, ABD ile Rusya’nın birlikte çalışmasının her iki ülke için de fayda sağlayacağını vurguladı. Trump, “Öncelikle, her ikimizin de mutabık kaldığı üzere, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda yaşanan milyonlarca ölümü durdurmak istiyoruz. Birbirimizi ziyaret etmek de dahil çok yakın bir şekilde birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık. Ayrıca ekiplerimizin (savaşı durdurmak üzere) derhal müzakerelere başlaması konusunda da mutabık kaldık” dedi.

ZAAMAN DOLUSUNDA HABERLEŞME

Dakikalar sonra Zelenski’nin de Trump’ın kendisini arayarak görüşmenin detaylarını paylaştığını duyurması dikkat çekti. Trump’ın müzakerelerin başlamasına yönelik verdiği bu bilgi, Ukrayna’nın barış çabaları açısından büyük önem taşıyor.