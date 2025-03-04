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Putin’in Türkiye Ziyaret Tarihi Belirsiz

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PUTİN’İN TÜRKİYE ZİYARETİNE DAİR BEKLENTİLER

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’ye yapacağı ziyarete ilişkin merak edilen açıklamayı yaptı. Ankara-Moskova arasındaki diplomatik trafiğin tüm hızıyla devam etmesine rağmen, Putin’in ziyaretine dair kesin bir tarih henüz belirlenmedi. Peskov, “Somut bir anlaşmaya varılmadı, ancak diyaloğumuz her düzeyde yoğun bir şekilde devam ediyor” diyerek ziyaretle ilgili belirsizliği sürdürdü.

DIPLOMATIK TEMASLARIN GÜCÜ

Peskov, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlülüğüne dikkat çekti. Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko’nun Türkiye’deki başarılı temasını örnek gösteren sözcü, dışişleri bakanları düzeyinde de etkili görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. “Hem Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bize gelmesi için hem de bizim Türkiye’ye gitmemiz için geçerli davetler var” diyen Peskov, en üst düzey buluşmanın zamanlamasının hâlâ belirsizliğini koruduğuna işaret etti.

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